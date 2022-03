UP election result: लखनऊ में बुलडोजर लेकर BJP दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता, गोरखपुर में समर्थकों पर छाया 'पुष्पा' का जादू

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है. ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आ रहे हैं. कार्यकर्ताओं का यह जोश लखनऊ से गोरखपुर तक पूरे राज्य में नजर आ रहा है. लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे. तो गोरखपुर में 'सीएम योगी का पुष्पा अवतार' दिखा.

उधर, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं पर पुष्पा फिल्म का जादू चढ़ता दिखा. गोरखनाथ मंदिर के सामने लोगों ने ''पुष्पा, मैं 10 मार्च के बाद रुकेगा नहीं'' लिखे पोस्टर लगाए.

चुनाव में जमकर चला 'बुलडोजर' का मुद्दा



उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर की जमकर चर्चा हुई. यहां तक कि सीएम योगी बुलडोजर बाबा बनकर उभरे. दरअसल, सीएम योगी अपनी जनसभाओं में माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने यानी माफिया राज खत्म करने का दावा करते रहे. बीजेपी का कहना है कि जैसे पिछले 5 साल में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम किया. वैसे ही इस बार भी सरकार बनने पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा.

कार्यकर्ता मना रहे जश्न

यूपी-उत्तराखंड में बहुमत और गोवा-मणिपुर में आगे चलने के चलते बीजेपी कार्यकर्ता देशभर में जश्न मना रहे हैं. उधर, पंजाब में मिली जीत के बाद आप कार्यकर्ता भी अच्छे खासे जोश में दिख रहे हैं.

#WATCH | Celebrations at BJP office in Bengaluru, Karnataka as official trends show the party sweeping elections in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa and leading in Manipur. #AssemblyPolls2022 pic.twitter.com/mwjZqO1Gro

लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई होली



#WATCH | Jubilant BJP workers play holi at party office in Lucknow & raise slogans of "UP mein ka ba? UP mein Baba", as official trends show the party sweeping #UttarPradeshElections



CM Yogi Adityanath is leading from Gorakhpur Urban by over 12,000 votes, as per latest trends. pic.twitter.com/tAmtIkG4rI