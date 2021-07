UP Election 2022: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा संकेत, बोलीं- UP में गठबंधन से इनकार नहीं

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up election 2022 ) में कांग्रेस अकेली उतरेगी या गठबंधन करेगी, इसपर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (priyanka gandhi) ने बयान दिया है. प्रियंका गांधी ने कहा कि इसपर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन (congress alliance in up) करेगी. प्रियंका गांधी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा, 'आगामी चुनावों को लेकर हमारी सोच व्यापक है. वैसे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. इस चुनाव में हम गठबंधन करेंगे या नहीं, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रही हूं पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.'

कांग्रेस के हित का रखा जाएगा ध्यान - प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी. कांग्रेस महासचिव ने कहा, 'हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे.' प्रियंका ने कहा कि यूपी में उनके पास मजबूत संगठन है, जिसे हर स्तर पर और मजबूत किया जा रहा है.

बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है. इसमें समाजवादी पार्टी के साथ-साथ अन्य छोटे दलों के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ऐसा गठबंधन करने की सलाह राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने दी है. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था. इसमें इस गठबंधन के हिस्से सिर्फ 54 सीट आई थी.