जितिन प्रसाद पर भिड़े, सिब्बल बोले- क्या प्रसाद मिलेगा? BJP नेता ने कहा- कांग्रेस में कितने आदमी बचे हैं?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है. यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बुधवार को नई दिल्ली में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. बीते कुछ वक्त में कांग्रेस के कई नेता इसी तरह बीजेपी का हिस्सा बने हैं. अब जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के नेताओं में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है.



पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस मसले पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि अब जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है. सवाल है कि क्या उन्हें बीजेपी से प्रसाद मिलेगा या वो सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए ही एक पकड़ साबित होंगे. इस तरह की डील में अगर विचारधारा मायने नहीं रखती, तो बदलाव आसान हैं.

Jitin Prasada

Joins BJP



The question is will he get “ prasada “ from BJP or is he just a ‘catch’ for UP elections ?



In such deals if ‘ideology’ doesn’t matter changeover is easy