यूपी में ‘अब्बाजान’ के बाद अब ‘चाचाजान’, राकेश टिकैत ने ओवैसी को घेरा, पूछा- इनपर क्यों नहीं होता कोई केस?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है. अभी सूबे में ‘अब्बाजान’ को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब ‘चाचाजान’ की एंट्री हो गई है. भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का ‘चाचाजान’ बताया.



यहां एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचाजान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं.

"...BJP's Chacha Jaan, Asaduddin Owaisi has entered Uttar Pradesh. If he (Owaisi) will abuse them (BJP), they will not file any case against him. They are a team..": BKU leader Rakesh Tikait in Baghpat (14.09) pic.twitter.com/qaisUNKr8R