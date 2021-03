जब तमिलनाडु के CM, पीएम के चरणों में झुकते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता- राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं. उन्होंने आज चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्नाद्रमुक पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम जब मोदी-शाह के पैर छूते हैं, उनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है. उन्होंने कहा कि जब मैं यह देखता हूं कि तमिलनाडु के सीएम को पीएम कंट्रोल कर रहे हैं और सीएम चुपचाप उनके पैर छू रहे तो मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं.

राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने एक तस्वीर देखी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है. इस तरह का रिश्ता बीजेपी में ही संभव है जहां आपको बीजेपी नेताओं के पैर छूने पड़ते हैं, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने झूकना पड़ता है.'

राहुल गांधी ने कहा, 'जब मैं प्रधानमंत्री को तमिलनाडु के सीएम को कंट्रोल करते हुए देखता हूं, सीएम को चुपचाप उनके पैर छूते देखता हूं, तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं. तमिलनाडु के सीएम अमित शाह के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी वजह से वह मजबूर हैं.'

I saw a picture of an elected representative touching the feet of Amit Shah. The only relationship possible in BJP is where you have to touch the feet of the leader of BJP, bow down before Narendra Modi or Amit Shah: Rahul Gandhi, Congress addresses a public rally in Chennai pic.twitter.com/XfSqaeY8DZ