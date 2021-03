रिकॉर्ड नंबर में करें मतदान, असम-बंगाल के युवा दोस्तों से PM मोदी की अपील

West Bengal-Assam First Phase Voting: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है. आज बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है. वहीं पीएम मोदी ने असम और बंगाल के वोटर्स से अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें वहीं उन्होंने युवाओं से भी खास आग्रह करते हुए कहा कि मैं सभी युवा मित्रों से मतदान करने का आग्रह करता हूं.



The first phase of elections begin in Assam. Urging those eligible to vote in record numbers. I particularly call upon my young friends to vote.

निडर होकर करें मतदानः अमित शाह

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से निडर होकर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है. अमित शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि बंगाल के गौरव को पुर्नस्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करें. आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पान की बंगाल की रचना को स्वीकार करेगा.

बता दें कि असम में 47 सीटों पर पहले चरण के वोटिंग हो रही है. असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है. ये सीटें ऊपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के 12 जिलों में हैं. वहीं पश्चिम बंगाल की बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर जिले की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है.

Today, Phase 1 of the West Bengal Assembly elections begin. I would request all those who are voters in the seats polling today to exercise their franchise in record numbers.