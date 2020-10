लद्दाखः LAHDC चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 26 में से 15 सीटों पर जमाया कब्जा

छठे लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-लेह चुनाव (Ladakh Autonomous Hill Development Council-LAHDC) में बीजेपी ने परचम लहराया है. 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 15 पर कब्जा जमाया है. वहीं, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई हैं, जबकि दो सीट निर्दलीय जीतने में कामयाब हुए.

बता दें कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार यहां चुनाव हुआ. पहले कई पार्टियों ने इन चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर चुनाव संपन्न कराया गया.

हिल काउंसिल इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ. 23 अक्टूबर को मतदान पूरा हुआ था. जिसमें कुल 54 हजार से अधिक वोट डाले गए. यहां बीजेपी और कांग्रेस सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 19 जगह उम्मीदवार उतारे थे. 23 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे थे.

Major victory for @BJP4 in UT Ladakh. BJP won 15 out of 26 seats in the Leh Autonomous Hill Development Council, Leh elections. BJP will form LAHDC Leh once again. Thanks @narendramodi @AmitShah @JPNadda @BJP4India @ArunSinghbjp @rammadhavbjp @KirenRijiju @kishanreddybjp @ANI pic.twitter.com/kqRS8tKyNK

इधर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में विश्वास के लिए लद्दाख के लोगों का आभार जताया है और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है. उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है. बीजेपी नेता राम माधव ने भी जीत पर बीजेपी लद्दाख टीम को बधाई दी है.

BJP's victory in Leh Autonomous Hill Development Council, Leh election is historic. BJP has won 15 out of 26 seats. I congratulate Shri @Jtnbjp and all karyakartas of @BJP4Ladakh unit.

Gratitude to the people of Ladakh for their faith in BJP.