पंजाब: नशाखोरी के खिलाफ सड़क पर उतरी BJP, CM अमरिंदर के घर का घेराव

पंजाब (Punjab) में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा उठा रही है. आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के आवास के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज जुटे और नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाने लगे. बीजेपी ने पंजाब के युवाओं को नशाखोरी से सुरक्षित करने की अपील की. पंजाब में नशाखोरी एक बड़ा मुद्दा है.

#WATCH | A lady Assistant sub-inspector (ASI) injured during BJP Yuva Morcha workers' protest outside Punjab CM Amarinder Singh's residence in Chandigarh, over sales of drugs in the State. pic.twitter.com/0e1wQp2AAE