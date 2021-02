LG पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन, ‘अब लोगों के हाथ में पुडुचेरी का भविष्य’

पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है. बुधवार सुबह किरण बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें वो अपना एक लेटर पढ़ रही हैं. किरण बेदी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान का पालन किया, अब पुडुचेरी यहां के लोगों के हाथ में है.



किरण बेदी ने अपने संदेश में कहा, ‘वो भारत सरकार को शुक्रिया करना चाहती हैं कि उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर काम करने का मौका दिया. जिन्होंने इस दौरान मेरे साथ काम किया, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूं.’

Thank all those who were a part my journey as Lt Governor of Puducherry—

The People of Puducherry and all the Public officials. 🙏 pic.twitter.com/ckvwJ694qq