LG पद से हटाए जाने से ठीक पहले वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट ले रही थीं किरण बेदी, देखें वीडियो

किरण बेदी को LG के पद से हटाया जाना दिल्ली से लेकर पुडुचेरी तक पावर कॉरिडोर में हलचल मचा गया. किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायणसामी खुद शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किरण बेदी पर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है.

किरण बेदी के आज के ट्विटर टाइम लाइन पर नजर डालें तो राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति जारी होने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले वह बतौर एलजी काम कर रही थीं. किरण बेदी से इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. किरण बेदी ने लिखा है कि पुडुचेरी में कोरोना का टीकाकरण इतना कम क्यों है इस बात की आज समीक्षा की.

इस वीडियो में वह एक अधिकारी से सवाल पूछते नजर आ रही हैं कि कोरोना का वैक्सीनेशन इतना कम क्यों है? किरण बेदी अधिकारियों को कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ाने और पुलिस फोर्स को कवर करने का निर्देश दे रही हैं.

Took a review of why COVID vaccine intake is low in Puducherry. pic.twitter.com/S25od8yuRV