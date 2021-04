LDF, UDF से तंग आ चुके हैं केरल के लोग, BJP के विकास का एजेंडा चाहते हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा जिले के कोनी में चुनावी सभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि लोग संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) से कह रहे है कि बस अब बहुत हो गया. केरल के लोग बीजेपी और एनडीए के विकास के एजेंडा को देख रहे हैं. वे हमारे कार्यक्रमों और नीतियों से जुड़ रहे हैं. यहां जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने बीजेपी का चुनाव कर लिया है, बीजेपी के साथ हो लिए हैं.

उन्होंने कहा कि मेट्रो मैन ई. श्रीधरन के राजनीति में आने से केरल में यह बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा. इस बार केरल की जनता ने बीजेपी को चुन लिया है. उन्होंने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ ने सात बड़े पाप किये हैं. उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनकी जड़ें ज़मीन से छूट चुकी हैं. उखड़ चुकी हैं. पीएम ने कहा कि जो सरकार अपनी जनता पर लाठी चलवा सकती है, उन पर हमला करवा सकती है, मैं उनकी सत्ता की लालच का अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं.

They (LDF & UDF) promote dynasty politics, there is a craze for dynasty rule in both alliances, everything else is sidelined...The case of a top LDF leader's son is well known, I don't want to elaborate further: PM Modi in Pathanamthitta, Kerala#KeralaElections2021 pic.twitter.com/A4ZlknFTKp