‘सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं...’, राहुल गांधी पर केरल के पूर्व सांसद के बिगड़े बोल

पांच राज्यों में जारी चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की गलत बयानबाजी का दौर भी जारी है. ताजा बयान केरल से आया है, जहां एक पूर्व सांसद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है. पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज के रैली में दिए गए बयान पर कांग्रेस आगबबूला है और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कह रही है.



इडुक्की जिले में केरल सरकार के मंत्री एम.एम. मणी के लिए रैली को संबोधित कर रहे जॉर्ज ने राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन पर निशाना साधा.



पूर्व सांसद ने कहा, ‘राहुल गांधी का चुनावी कैंपेन ये है कि वो लड़कियों के कॉलेज में जाएंगे. वहां पर जाकर वो लड़कियों को बेंड होना सिखाएंगे. मैं बच्चों से कहता हूं कि ऐसा मत करना, उनके सामने सीधे ही खड़े रहना.

We condemn this misogynistic comment by Joyce George.

It’s clear @cpimspeak is feeling the heat of losing elections https://t.co/IZWlV4j0xQ