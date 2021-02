केरल: मछुआरों संग समुद्र में मछली पकड़ने निकले राहुल, फिर दोहराया अलग मंत्रालय वाला बयान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं. केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले राहुल गांधी अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं. बुधवार को राहुल गांधी की एक अलग तस्वीर नज़र आई.



केरल के कोल्लाम में राहुल गांधी मछुआरों के साथ समुद्र में गए और मछली पकड़ते हुए नज़र आए. राहुल गांधी ने यहां मछुआरों से बात भी की और उनके साथ फिर नाव में सवार होकर समुद्र में मछली पकड़ने निकल गए.



यहां कोल्लाम में मछुआरों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसान जैसे जमीन पर खेती करते हैं, मछुआरे वही काम समुद्र में करते हैं. केंद्र सरकार में किसानों के लिए अलग मंत्रालय है, लेकिन मछुआरों के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है जो आपकी आवाज को उठा सके.



आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा पुडुचेरी में भी मछुआरों से बात करते वक्त ये बयान दिया गया था. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इसपर निशाना साधा गया था. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि 2019 से ही केंद्र में मत्स्य पालन से जुड़ा मंत्रालय है, जिसके मंत्री खुद गिरिराज सिंह ही हैं.



भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राहुल गांधी खुद लोकसभा में इस मंत्रालय से सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन जनता के सामने इस तरह के बयान दे रहे हैं.

गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त अपने एक बयान को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं. राहुल गांधी ने उत्तर भारत की राजनीति पर बयान दिया, जिसपर बीजेपी ने उन्हें बंटवारे की राजनीति करने वाला बताया है. अब राहुल गांधी ने इसी मसले पर ट्वीट किया, राहुल ने कहा कि वो जब भी RSS पर सवाल उठाते हैं, तो उनपर निशाना साधा जाता है.

And I’m not afraid. I’ll continue this fight with non-violence.



Bring it on! pic.twitter.com/VqMtV7nDnL