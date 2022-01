Goa Assembly Election: टीएमसी से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, वेणुगोपाल ने दी सफाई

गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन की अफवाहों पर कांग्रेस की ओर बयान जारी हुआ है. केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इस अफवाह पर विराम लगा दिया है. उन्होंने स्प्ष्ट किया है कि हम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं.

लिखा गया कि राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है, हम गोवा को फिर से वापस हासिल करेंगे.

The rumour in circulation that a possible alliance with TMC was discussed by Shri @RahulGandhi in today's meeting is completely baseless & untrue.



Let me assure that the Congress party is confident- we will put Goa back on the path to progress soon.