बीजेपी की जीत में साइलेंट वोटर का बड़ा रोल, पीएम मोदी ने बताया कौन हैं ये

बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. पीएम ने इस दौरान बिहार के लोगों का धन्यवाद किया. प्रधानमंत्री ने कहा क‍ि जनता का भरोसा प्रधानसेवक की सबसे बड़ी पूंजी है. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महिलाओं का खासतौर से धन्यवाद किया और उन्हें बीजेपी का साइलेंट वोटर बताया.

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक बड़ा समूह है जो उन्हें बार-बार वोट दे रहा है. देश की महिलाएं, नारी शक्ति हमारे लिए साइलेंट वोटर हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण से शहरी इलाकों तक, महिलाएं हमारे लिए साइलेंट वोटर का सबसे बड़ा समूह बन गई हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखबारों में, टीवी चैनलों पर एनडीए को बहुमत मिलने पर साइलेंट वोटर की चर्चा हो रही थी. चुनाव नतीजों में उनकी गूंज सुनाई देने लगी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है, जो उसे बार-बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है. ये साइलेंट वोटर हैं- देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति.

BJP has a large group of silent voters that is voting them repeatedly.



The women, the Nari Shakti of our country are the silent voters for us.



From rural to urban, women have become the largest group of silent voters for us.



