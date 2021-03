TMC ने घेरा तो स्वपन दासगुप्ता ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा, BJP के टिकट पर लडे़ंगे चुनाव

राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्वपन दासगुप्ता को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने टिकट दिया है. स्वपन दासगुप्ता, राज्यसभा के मनोनित सदस्य हैं और नियम के मुताबिक, वह किसी पार्टी से जुड़े नहीं रह सकते हैं. इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सवाल उठाया था.

टीएमसी के सवाल के बाद स्वपन दासगुप्ता ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा भेज दिया है. अब वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फ्री हो गए है. आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले स्वपन दासगुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वपन दासगुप्ता की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा था कि कोई भी मनोनीत राज्यसभा सांसद शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का नियम है.

Swapan Dasgupta is BJP candidate for WB polls.

10th Schedule of Constitution says nominated RS member to be disqualified if he joins any political party AFTER expiry of 6 months from oath.

He was sworn in April 2016, remains unallied.

Must be disqualified NOW for joining BJP. pic.twitter.com/d3CDc9dNCe