बंगाल के झारग्राम में रैली से पहले खराब हुआ अमित शाह का हेलिकॉप्टर

पश्चिम बंगाल चुनाव के रण में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सोमवार को हेलिकॉप्टर खराब हो गया. इस वजह से उनको झारग्राम की रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करना पड़ा. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज मैं झारग्राम में प्रचार के लिए आने वाला था, दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 10 साल से TMC की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है, हर चीज में भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ ने पूरे बंगाल के विकास को तहत-नहस कर दिया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल के दीदी के शासन में 115 से ज़्यादा योजनाएं पहुंचाई, ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं, इसका सबसे बड़ा रोड़ा तृणमूल की सरकार है. उन्होंने अपील की कि आज एक संकल्प करके जाइये कि हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है, उसे हटाकर ही हम दम लेंगे.

Hello @AmitShah ji!



It's okay! Of course, your chopper could not bring you to an "empty meeting"!



This is just Bengal's way of saying: #BengalRejectsBJP.



😂 pic.twitter.com/mKRgC1KstO