बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीष घोष की गाड़ी पर हुआ पथराव, 15 दिन में दूसरा हमला

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए. दिलीप घोष के काफिले में पुलिस की गाड़ी भी थी. दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है. 15 दिन के भीतर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर ये दूसरा हमला है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मुर्शिदाबाद के कांडी में आज दिन में 3 बजकर 45 मिनट और पुरन्दरपुर में 5 बजकर 32 मिनट पर टीएमसी के गुंडों ने काले झंडे दिखाए और मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके. बीजेपी नेता ने आगे कहा कि ते, हताश और निराश टीएमसी अब आखिरी प्रयास के रूप में पॉलिटिकल टेररिज्म की कोशिश कर रही है.

वहीं, इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि उसी मुर्शिदाबाद में जहां मेरी गाड़ी को कुछ विशेष वर्ग के असामाजिक लोगों ने घेर लिया था. वहीं आज दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है. आश्चर्य की बात ये है कि उनकी गाड़ी के पीछे जिले के SP की गाड़ी थी.

Today at Kandi (3.45 PM) and Purandorpur (5.32 PM) in Murshidabad, Trinamool’s goons showed black flags and and attacked with sticks and bricks on my car.

The dying ,despondent and frustrated TMC is now trying #PoliticalTerrorism as a last effort.