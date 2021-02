बंगाल: बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला! दिलीप घोष ने TMC पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे राज्य 'परिवर्तन यात्रा' निकाल रही है. इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि बशीरहाट में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं द्वारा 'परिवर्तन यात्रा' पर हमला किया गया. इस हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं. वहीं TMC का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने खुद उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की है.

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का आरोप

पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को ट्वीट कर TMC पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के मिनखा में आयोजित 'परिवर्तन यात्रा' में TMC कार्यकर्ताओं ने बम से हमला किया. लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए एक सुनियोजित हमला है. बंगाल के लोग सही समय पर जनादेश के जरिए इसका जवाब देंगे.

#PoliticalTerrorists of TMC attacked and hurled bombs today at our #PoribortonYatra held at Minakha, Basirhat (North 24 Parganas zela).



An orchestrated and planned attack to create terror in people's mind.



People of Paschim Banga will put in their mandate at the right time.