बंगाल में फिर बहा खून, मुर्शिदाबाद में मंत्री पर बम से हमला, कोलकाता में BJP-TMC के कार्यकर्ता भिड़े

बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे राजनीति का खूनी खेल शुरू हो चुका है. अब बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम (Crude bomb) से हमला हुआ है. जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें जंगीपुर सबडिविजन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर पेट्रोल बम फेंककर हमला किया गया है. जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए निकलना था. जहां ये घटना हुई है वह जगह सुती पुलिस स्टेशन (Suti police station) के अंतर्गत आती है.

ताजा जानकारी के अनुसार मंत्री जाकिर हुसैन को कोलकाता लाया जा रहा है. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर एके बेरा का कहना है कि फिलहाल मंत्री की हालत स्टेबल है. इस घटना को वीडियो देखा जा सकता है जिसमें गंभीर रूप से घायल मंत्री की हालत देखी जा सकती है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मंत्री को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया जा रहा है.

