दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए बयान से TMC हमलावर, BJP ने दी सफाई

पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के भगवान राम और देवी दुर्गा के ऊपर दिए एक बयान से सियासी तूफान मचा हुआ है. दिलीप घोष के बयान को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया. इस बीच बंगाल बीजेपी की ओर से एक वीडियो जारी कर सफाई दी गई है.

दरअसल, शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (ईस्ट) 2021 के मंच पर दिलीप घोष ने कहा कि राम और दुर्गा की तुलना कैसे की जा सकती है. घोष के बयान पर टीएमसी हमलावर हो गई. टीएमसी इसे बंगाल की संस्कृति ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के अपमान से जोड़ रही है.

दिलीप घोष के इस बयान के फौरन बाद टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है. काकोली घोष ने कहा कि ये बयान पूरे हिंदू समाज और संस्कृति का अपमान है.

TMC, which stopped Bengalis from performing Durga visarjan, because it wanted to appease Muslims, is suddenly remembering Maa Durga.



TMC must stop misquoting @DilipGhoshBJP just because it is unnerved by Jai Shri Ram, which has become a symbol of resistance against its politics. pic.twitter.com/I1BSUGoUOx