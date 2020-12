मिदनापुर में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह- जब कांग्रेस छोड़ तृणमूल बनाई, वो दलबदल नहीं था क्या

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को लेती है. मैं ममता बनर्जी को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं, जब वो कांग्रेस में थीं. उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई तो वो दलबदल नहीं था क्या.

अमित शाह ने कहा कि आज कई दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आए हैं. आज 1 एमपी, 9 एमएलए समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं. अमित शाह ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, चुनाव आते-आते तो ममता दीदी आप अकेली रह जाएंगी.

अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सभी पार्टी से अच्छे लोग आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए बीजेपी से जुड़े हैं. अमित शाह ने कहा कि दीदी कहती हैं कि बीजेपी दलबदल कराती है. दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, जब आपने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तो वो दलबदल नहीं था?

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी में जो लोग आज आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे. लेकिन ममता दीदी की सरकार ने मां माटी मानुष के नारे को तोलाबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया. अमित शाह ने कहा कि 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में अपनी जान गंवाई है. हम झुकेंगे नहीं. जितना अधिक टीएमसी हम पर हमला करेगा, उतनी ही आक्रामक तरीके से हम जीत की ओर बढ़ेंगे.

Mamata didi says the BJP takes people from other party. I want to remind her of her days in Congress.



When people of Bengal are coming with BJP to transform the state of Bengal, why is she worried?



