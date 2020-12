मिदनापुर: किसान के घर अमित शाह ने खाया खाना, परोसी गई चावल-दाल, खीर और रसगुल्ला

गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया. गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीष घोष, कैलाश विजयवर्गीय सनातन सिंह के घर पहुंचे और दोपहर का भोजन किया. बता दें कि अमित शाह ने मिदनापुर में किसान के घर उस वक्त भोजन किया, जब दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर पिछले 24 दिनों से हजारों किसान कड़ाके की ठंड में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

अमित शाह को किसान सनातन सिंह के घर में चावल दो तरह की दाल, आलू भाजी, परवल भाजा, खजूर का रसगुल्ला और खीर परोसी गई. अमित शाह किसान सनातन सिंह के घर जमीन पर पालथी मारकर बैठे और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर खाना खाया. इस दौरान किसान सनातन सिंह भी अमित शाह के बगल में बैठे रहे.

सनातन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ खाना खाया. परिवार की महिलाओं ने अमित शाह समेत सभी बीजेपी नेताओं को खाना परोसा. खाना खाने के बाद अमित शाह समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने किसान परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah, BJP General Secretary Kailash Vijayvargiya and state BJP chief Dilip Ghosh having lunch at a farmer's house in Belijuri village in Paschim Medinipur district. pic.twitter.com/yMSmIsan6P