कोच बिहार हिंसा पर TMC ने गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार, अमित शाह से मांगा इस्तीफा

बंगाल में चौथे चरण में वोटिंग के दौरान कोच बिहार के सितालकुची में आज हुई हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है. पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने घटना के लिए गृह मंत्री शाह को जिम्मेदार बताया. तो वहीं हिंसा के लिए बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सिलीगुड़ी में पीसी में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज की घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और वे खुद साजिशकर्ता हैं. मैं केंद्रीय बलों को दोष नहीं दे रही क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश के तहत काम करते हैं. इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला. बीजेपी की ओर से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आयोग के अधिकारियों से मिला. इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी नेता शिशिर बाजोरिया शामिल थे.

ममता बनर्जी जिम्मेदारः कैलाश विजयवर्गीय

बीजेपी के अतिरिक्त टीएमसी का भी एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के अधिकारियों से मिला. 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोच बिहार की घटना पर आयोग से मिला और इस घटना को लेकर शिकायत की. मुलाकात के बाद टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि फायरिंग की घटना पर चुनाव आयोग की ओर से कोई बयान नहीं आया है. साथ ही इस प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को घटना पर एक ज्ञापन भी सौंपा.

बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज की हिंसा पर आजतक के साथ खास बातचीत में कहा कि आज की घटना को छोड़ दें तो करीब 95 फीसदी पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है. कोच बिहार में हिंसक झड़प हुई. वहां आज एक शर्मनाक घटना हुई.

उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने वहां पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की. केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला की गई. उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई. ममता ने भड़काऊ भाषण दिए. इस घटना की अगर कोई जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी हैं.



न्यायिक जांच की आदेश दे आयोगः येचुरी

घटना पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने निंदा करते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने वोटर्स पर गोलीबारी की और जिसमें 4 की हत्या अपमानजनक है. पूरी तरह से निंदनीय भी. चुनाव आयोग को उच्च अधिकारों वाली न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए. शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना.

I cannot recall in recent years any case of police firing on voting day during elections resulting in 4 deaths



It is a case of a failure of leadership and management of the deployment of security personnel. Who should bear responsibility?