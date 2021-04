ममता बनर्जी की अल्पसंख्यकों से गुहार, बंटने न पाए वोट, बंगाल को बांटना चाहती है बीजेपी

पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है. तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने उत्तरी 24 परगना में चुनावी रैली में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि उनका वोट न बंटे. उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है. ये लोग बंगाल, और यहां की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं.

तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने शनिवार को उत्तरी 24 परगना में चुनावी रैली में कहा, 'मैं अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप लोगों का वोट न बंटे.' उन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बंगाल को बांटने का प्रयास किया उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं.

I request to all the minority brothers and sisters not to allow their vote division: West Bengal CM & TMC chief Mamata Banerjee in North 24 Parganas pic.twitter.com/58O7KqAbu7

उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है क्या आप 'बंग भंग' आंदोलन के बारे में जानते हैं? इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है. ये लोग बंगाल, यहां की भाषा और यहां की संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं.

बाहरी लोगों को वोट न देंः ममता

रायदिघी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि हैदराबाद (असदुद्दीन ओवैसी) और फुरफुरा शरीफ (अब्बास सिद्दीकी) को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है. यदि आप NRC और विभाजन नहीं चाहते हैं, तो उन्हें वोट न दें. उन्हें वोट देने का मतलब होगा कि आपने भाजपा को वोट दिया.

Our culture is that Hindus and Muslims have tea with each other and celebrate Durga puja and Kali puja together. BJP will benefit if there is unrest in our villages: West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee in Raidighi earlier today https://t.co/ZhNvjYxSyq