ममता से तेजस्वी की मुलाकात ने बदल दिया सीट शेयरिंग पर कांग्रेस गठबंधन का गणित!

पश्चिम बंगाल विधानसभा की राजनीति में उलटफेर होता नजर आ रहा है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात ने सियासी गणित भी बदल दिए हैं. तेजस्वी की मुलाकात से उनका रुख स्पष्ट नजर आ रहा है, जबकि अब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग का भी इंतजार कर रही थी. कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है और कुछ जगह बात फाइनल भी हो गई है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया है कि वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में 92 सीटें कांग्रेस के लिए फाइनल हो गई है. इन कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची दो दिन में जारी कर दी जाएगी.

इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि हमने शुरुआत में 130 सीटों की मांग की थी. लेफ्ट फ्रंट ने हमें अधिक सीटों के साथ समायोजित किया होगा, लेकिन हमें अन्य दलों जैसे आरजेडी और एनसीपी के लिए गुंजाइश रखनी थी. लेकिन अब आरजेडी और एनसीपी के साथ सीट शेयर नहीं करनी होंगी, लेकिन अन्य दलों के लिए हमारा ऑफर खुला है.

