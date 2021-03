बंगाल: ममता का विवादित बयान, PM मोदी को कहा- खूनियों का राजा, डकैतों का जमींदार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साउथ 24 परगना में एक रैली को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया. ममता ने पीएम मोदी को 'खूनियों का राजा, खूनियों का ज़मींदार' कहा. उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी से पांच सौ रुपये लेता है तो ये लोग पूरी टीएमसी को चोर कहते हैं. क्या मैं चोर हूं? क्या मैं डकैत हूं? क्या मैंने हत्या की है? मैं बंगाल के लोगों को जान से प्यार करती हूं.

ममता ने आगे कहा कि, आप (पीएम मोदी) खूनियों के जमींदार हैं. डकैतों के जमींदार हैं. आपने सारा पैसा खाया है. ममता ने रैली के दौरान खून की खेती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां है? रेल, सेल और सबकुछ बेचा जा रहा है. इसका पैसा कहां है? त्रिपुरा में बीजेपी ने पीएफ और ग्रेच्युटी पर हमला बोला है. असम में 14 लाख बंगालियों को लिस्ट से बाहर कर दिया है.

Ironical as it may sound but Mamata Banerjee is singularly responsible for lowering the discourse in this election...



While Pishi is quick to play the victim card, she is equally quick to forget the insults she doles out!



Just a matter of time.#EbarBJP pic.twitter.com/mrp6AU9FDr