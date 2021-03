TMC की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश, 72 घंटे में हटाएं PM मोदी की तस्वीर

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे में चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो हटाने का आदेश दिया है. टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन करार दिया था.

पश्चिम बंगाल में कई पेट्रोल पंपों सहित कई सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेते हुए तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे. इन होर्डिंग्सों के खिलाफ टीएमसी ने आयोग में शिकायत की थी. शिकायत के बाद अब आयोग ने ऐसे पोस्टर को अगले 72 घंटे में हटाने का आदेश जारी कर दिया है.

बंगाल में विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही टीएमसी और बीजेपी में घमासान जारी है. वैक्सीन डोज लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्टिफिकेट को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी.

TMC ने क्या की थी शिकायत

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी. इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर के अलावा उनकी तरफ से अंग्रेजी और हिंदी में एक संदेश भी छपा हुआ है.

Elections declared. PM photo still brazenly appearing on #COVID19 documents. Trinamool @AITCofficial taking this up strongly with Election Commission @ECISVEEP https://t.co/Mh3zwP59Wj