बंगालः ममता के खिलाफ बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा- ऐसी भाषणों पर रोक लगे

पश्चिम बंगाल और असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज गुरुवार शाम को थम गया है. लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई है.

ममता बनर्जी पर कल बुधवार को पूर्व मिदनापुर में जनसभा के दौरान सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप है. बीजेपी की ओर से ममता के खिलाफ यह शिकायत बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और नेता शिशिर बजोरिया ने पत्र के जरिए की है.

बंगाल के बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया ने कल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी पर चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद कहा कि हमने वीडियो जमा करा दिया है और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह मामले की कड़ी जांच करे और उन्हें (ममता बनर्जी) भविष्य में इस तरह के बयान देने से रोके अन्यथा वह एक घटना का कारण बनेंगी.

टीएमसी नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपने प्रचार के दौरान भाषण में कहा था कि बीजेपी बाहर से गुंडे ला रही है और बंगाल में प्रचार कर रही है. जो बंगाल के लोग हैं, हम उन्हें बाहरी नहीं कहते हैं. उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से भगवा कपड़े पहने हुए और गुटखा चबाने वाले गुंडों को यहां पर भेजा जा रहा है. वो लोग हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं.

