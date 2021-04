बंगाल: डेबरा में पूर्व अफसरों की जंग, भारती बोलीं- हमारे एजेंट को मारा, TMC ने लगाया पैसे बांटने का आरोप

पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. मतदान के बीच सुबह से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. बंगाल की डेबरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को पीटकर भगा दिया गया.



यहां नवापारा में बीजेपी नेता भारती घोष ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा है. डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है. भारती घोष बोलीं कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के भीतर ही लोगों को संबोधित किया जा रहा है और उन्हें बीजेपी को वोट ना देने को कहा जा रहा है.

