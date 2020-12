बंगाल के दंगल में कूदे ओवैसी, ममता को दिया जवाब- मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं

पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़ने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनपर निशाना साधा. अब असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को जवाब दिया है और कहा है कि मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं हैं.



असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि अबतक आपने सिर्फ मीर जाफर, सादिक का सामना किया है. आपको वो मुसलमान पसंद नहीं हैं, जो खुद सोचते हैं और बोलते हैं. आपने हमारे वोटरों का बिहार में अपमान किया. बिहार में जिन पार्टियों ने हमें वोट काटने वाला कहा, उन्हें नुकसान हुआ. मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं है.



असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे पैसों से खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ. ममता बनर्जी के आरोप निराधार हैं, उन्हें अपने घर के बारे में फिक्र होनी चाहिए. उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी में जाना शुरू कर चुके हैं.

So far you’ve only dealt with obedient Mir Jaffers & Sadiqs. You don’t like Muslims who think & speak for themselves. You’ve insulted our voters in Bihar. Remember what happened to parties in Bihar that kept blaming their failures on “vote cutters”

Muslim voters aren’t your jagir https://t.co/CFTfkXe9hu