बंगाल: मतदान के बीच बोले TMC नेता- गद्दारों को हराएगी बंगाल की बेटी

पश्चिम बंगाल में विधासभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है. डेरेक ओ ब्रायन ने यह भरोसा जताया है कि 2 मई को आने वाले नतीजों में टीएमसी जीत हासिल करेगी.

डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, 'दो मई को तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करेगी. बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दारों को नंदीग्राम के उनके 'बैकयार्ड' में हराएगी. मोदी-शाह और टूरिस्ट गैंग के सदस्य लगातार संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बंगाल में महिलाएं जब तक चाहेंगी तब तक साड़ी पहनती रहेंगी.'

