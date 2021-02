बंगाल में आज दिग्गजों की जंग, एक ही जिले में होंगे अमित शाह और ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त बचा है और राज्य का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. आज बंगाल में दो राजनीतिक दिग्गजों का आमना-सामना होना है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दक्षिण 24 परगना जिले में होंगे. दोनों नेता अलग-अलग वक्त पर यहां राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.



अमित शाह का दो दिवसीय बंगाल दौरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती शाम ही बंगाल पहुंच गए हैं और गुरुवार को वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. अमित शाह गुरुवार सुबह सबसे पहले भारत सेवा आश्रम में रहेंगे, जिसके बाद नामखाना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे. यहां पर ही देर शाम को अमित शाह का रोड शो होना है.

Schedule of Home Minister Shri @AmitShah’s public programs on 18 February 2021 in West Bengal.



