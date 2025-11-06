scorecardresearch
 

'देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं...', बिहार की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा

बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोविंदगंज में रैली को संबोधित किया और एनडीए सरकार पर हमला बोला. प्रियंका ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए. रैली में प्रियंका ने इतिहास की बात करते हुए महात्मा गांधी और स्थानीय परंपरा का जिक्र भी किया.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया. (Photo- PTI)
बिहार में चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को गोविंदगंज में जनसभा को संबोधित किया और भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह के संदेश दिए. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो जनता मौजूदा सत्ता पक्ष को खदेड़ देगी. प्रियंका ने पेपर लीक, बेरोज़गारी और वोट कटौती को सबसे बड़े मुद्दे बताते हुए कहा कि बिहार के युवाओं का भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया है, और यह रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे. उन्होंने लोगों से कहा कि बिहार के लोगों को देश में अपनी भागीदारी समझनी होगी और अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पहचानना होगा.

प्रियंका ने इतिहास का जिक्र किया और कहा कि जब यहां रास्ता तक नहीं था, तब भी आपके पूर्वज अंग्रेजों के साम्राज्य से लड़ रहे थे और यहीं से सत्याग्रह की शुरूआत हुई थी. इन ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए उन्होंने स्थानीय मतदाता से जुड़ने की कोशिश की.

प्रियंका ने एनडीए नेताओं को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि इनके मंच देखिए. मंचों पर नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जाता. प्रधानमंत्रीजी भाषण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पर तेजस्वी की फोटो छोटी लगी है. या फिर आरजेडी के पोस्टर पर राहुल गांधी की फोटो क्यों लगी है. देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देखकर लोगों की फोटो नापें. देश के पीएम हैं. हर जगह जाकर कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं. हम क्या अपमान कर रहे हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

प्रियंका ने केंद्र सरकार और राज्य नेतृत्व पर तीखे आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि युवा बार-बार परीक्षाओं में बैठते हैं. लेकिन बार-बार पेपर लीक होने से उनके कई साल बर्बाद हो रहे हैं- खासकर बिहार और यूपी के युवाओं की हालत चिंताजनक है. 

प्रियंका ने कहा कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए हैं. हरियाणा में 25 लाख वोट काटे गए. उन्होंने आगे कहा, कल राहुल गांधीजी ने दिखाया कि हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली. 25 लाख वोट फर्ज़ी. आज इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि यहां पर आपको वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे. आपके 65 लाख वोट काटे हैं. मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आपको इनको खदेड़ने वाले हैं.

इससे पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के हरनाटांड़ पहुंचीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का भव्य स्वागत हुआ. थारू बहुल इस क्षेत्र में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी आदिवासी परंपरा ‘झमटा नृत्य’ के ज़रिए उनका स्वागत किया. विशेष क्षण तब आया जब प्रियंका गांधी ने स्वयं मंच से पर महिलाओं के साथ झमटा नृत्य में हिस्सा लिया, जिससे पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा. ग्रामीण महिलाएं और युवतियां प्रियंका के इस सहज रूप को देखकर भावुक नजर आईं.

सभा में प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा, बिहार में जितने उद्योग लगे, इस सरकार ने सब खत्म कर दिए. पहले लोग चाहते थे कि सरकारी कारखानों में रोजगार मिले, लेकिन अब सबकुछ ठेकेदारी पर चल रहा है. देश की संपत्ति दो दोस्तों के हवाले कर दी गई है.

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा- नीतीश जी के पास अब कुछ नहीं बचा. दिल्ली से सरकार चल रही है. बिहार के नौजवानों के भविष्य की किसी को चिंता नहीं. उन्हें केवल यह चिंता है कि कांग्रेस के पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों नहीं है.

प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता अब पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है. महिलाएं, नौजवान और किसान- सब एक सुर में बदलाव की बात कर रहे हैं. कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर खड़ी है.

