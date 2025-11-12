'यह सब सट्टा बाजार का खेल', एग्जिट पोल और डिप्टी CM चेहरे को लेकर पप्पू यादव ने कही ये बात

पूर्णिया के सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मतदान खत्म होने के आधे घंटे के भीतर सरकार बनने के अनुमान लगाना केवल एक दिखावा है. यादव ने कहा, यह सब सट्टा बाजार का खेल है, जनता के मूड से इनका कोई लेना-देना नहीं. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, चाहे हरियाणा हो या बिहार.

और पढ़ें

पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी इलाकों में रिकॉर्ड मतदान का हवाला देते हुए कहा कि इस बार वहां से बड़ा बदलाव निकलकर आएगा. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी परिवर्तन चाहती है और इस बार जनता ने उसी दिशा में वोट किया है. यादव ने भविष्यवाणी की कि इंडिया गठबंधन को इस बार 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 7-8 सीटों से अधिक नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें: ओवैसी-पप्पू यादव-मांझी-कुशवाहा... वो चेहरे जो मैदान में नहीं लेकिन आज असल इम्तिहान इन्हीं का

भाजपा पर साधा निशाना, सट्टेबाजी का आरोप

भाजपा पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा, सत्ता पक्ष नंगा खेल खेल रहा है. एग्जिट पोल सिर्फ जनता को भ्रमित करने का हथियार है. उन्होंने दावा किया कि सट्टा बाजार में पहले से तय नतीजों का खेल चलता है और मीडिया इसमें अनजाने में या जानबूझकर शामिल हो जाता है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

दलित या अल्पसंख्यक चेहरा होगा डिप्टी सीएम

यादव ने आगे कहा कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उपमुख्यमंत्री का चेहरा दलित या अल्पसंख्यक वर्ग से होगा. उन्होंने कहा कि गठबंधन सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा और हाशिए के लोगों को प्रतिनिधित्व देगा.

दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्र सरकार पर हमला

दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने इसे पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया और जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की. यादव ने कहा, सुबह तीन हजार किलो विस्फोटक पकड़ा गया, तो सवाल उठता है कि वह आया कहां से? अगर इंटेलिजेंस काम कर रही होती, तो यह विस्फोट नहीं होता.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- शुभम लाल.