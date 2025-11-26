साल 2026 चुनावों के जिक्र के साथ AIADMK के महासचिव ने कार्यकर्ताओं को SIR पर दी हिदायत

AIADMK के महासचिव एडप्पादी के.पलानीस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी हिदायत दी है. उन्होंने वास्तविक और पात्र मतदाताओं के मताधिकारों की रक्षा करने और मतदाता सूची में SIR की प्रक्रिया के दौरान डुप्लिकेट या अपात्र नामों को हटाने की भी मांग की है.
अपने बयान में उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला सचिवों, आईटी विंग और पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईआर पर विस्तृत निर्देश दिए हैं.
कार्यकर्ताओं से बात करते हुए क्या बोले पलानीस्वामी?
मंगलवार को बातचीत के दौरान, पलानीस्वामी ने कार्यकर्ताओं से योग्य मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने को कहा. इसके साथ मृत,नकली और डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें हटाने पर ध्यान देने की बात कही.
चुनाव के लिए भी दिए निर्देश
उन्होंने साल 2026 में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया. इस दौरान उन्होंने चुनाव से जुड़े कामों में तेजी लाने की बात कही है.