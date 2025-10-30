'नीतीश अब फैक्टर नहीं, बीजेपी पहले से तय करती है खेल', मुकेश सहनी का NDA पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं.

सहनी ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही आते हैं, चुनाव खत्म होते ही ना प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री बिहार में नजर आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार, विकास और उद्योग के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक किसी भी वादे पर अमल नहीं हुआ.

मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर बोला हमला

सहनी ने तंज कसा कि बिहार के युवा आज भी बेरोजगार हैं. गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को 'जलेबी की तरह बातें नहीं घुमानी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है तो पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक घोषणा करनी चाहिए. महाराष्ट्र में भी शिंदे जी को घोषित किया गया था, बाद में क्या हुआ, देश जानता है.'

नीतीश अब कोई फैक्टर नहीं: मुकेश सहनी

सहनी ने यह भी कहा कि बीजेपी पहले से ही राजनीतिक खेल करने की योजना बनाती है. वह जनता के सामने कुछ और दिखाती है, जबकि अंदर ही अंदर सब तय होता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में 'कोई बड़ा फैक्टर' नहीं रहे हैं.

मुकेश सहनी ने दावा किया कि महागठबंधन (RJD–Congress–Left) के लिए तेजस्वी का चेहरा चुनावी दृष्टि से मजबूत है, क्योंकि वहां नेतृत्व स्पष्ट है और जनता को भरोसा है कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा.



