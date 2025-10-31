'ऐसे में क्या फेयर चुनाव संभव है?', मोकामा में दुलार चंद के घर पहुंचे पप्पू यादव, EC पर निशाना

मोकामा के तारतर इलाके में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद इलाके में रोष फैल गया है. जिले में छह तारीख को चुनाव के मद्देनजर लोगों में तनाव बढ़ गया है. मृतक के घर पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह एक निर्मम और नियोजित हत्या है.

पप्पू यादव ने घटनास्थल पर कहा कि दुलार चंद की 'जानवरों की तरह' पिटाई और टारगेट करके गाड़ी से घसीट कर हत्या की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में पहले भी एक ही तरह के आतंक की हिस्सेदारी बार-बार देखी गई है और ऐसे लोगों को कुछ लोग हीरो बनाकर आगे बढ़ा देते हैं. पप्पू यादव ने कहा, 'यह आतंक हर जाति में फैला हुआ है और उसे हीरो बनाना समाज के लिए सबसे बड़ा दुखदाई कदम है.'

'ऐसे में फेयर चुनाव संभव होगा?'

उन्होंने प्रशासन और सरकार पर भी आक्रोश जताया और दावा किया कि शासन-प्रशासन कुछ गिरोहों का संरक्षण कर रहा है. पप्पू यादव ने कहा कि स्थानीय और उच्च पदाधिकारी निष्क्रिय बैठे हैं, जिससे अपराधियों को बल मिला है, और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन हालात में फेयर चुनाव संभव हो पाएगा.

'घटना की HC और SC मॉनिटरिंग में जांच हो'

पप्पू यादव ने परिवार को भरोसा दिलाते हुए अदालतों से तत्काल और प्रभावी कदम की अपील की. उन्होंने मांग की है कि घटना की हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग में स्वतंत्र जांच हो, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मृतक परिवार एवं विपक्षी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और स्पीडी ट्रायल हो.

