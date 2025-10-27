'चुनाव प्रचार में हत्या कर दूंगा...', बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को धमकी देने वाला हैदराबाद से गिरफ्तार

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीते 22 अक्टूबर को लालगंज सीट से चुनाव लड़ रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की ह्त्या की धमकी दी गई थी. इस धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. वहीं अब हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपने भाई को फंसाने की नियत से साजिश रची थी और भाई के मोबाइल से सिम का इस्तेमाल कर धमकी वाला कॉल किया था.

आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर धमकी दिया था कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी शिवानी शुक्ला की ह्त्या कर देगा. जिसके बाद लालगंज थाने में तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी वाले कॉल के लिए लालगंज के धनुषी के रहने वाले रणधीर कुमार के नाम से इस्तेमाल होने वाले सिम का इस्तेमाल हुआ था.

यह भी पढ़ें: 'पवन सिंह की संपत्ति...', चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं लिखा पति का नाम? ज्योति ने तोड़ी चुप्पी

पूछताछ में हुआ सच का खुलासा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान रणधीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि आरोपी रणधीर का सगा भाई रंजीत है, जो हैदराबाद में रह रहा था. पुलिस हैदराबाद पहुंची और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मुन्ना शुक्ला का करीबी था और परिवार की मुन्ना शुक्ला से राजनीतिक नजदीकियां थीं.

Advertisement

ऐसे में आरोपी रंजीत ने अपने भाई को फंसाने की नियत से साजिश रची थी और चुनाव प्रचार वाले माहौल में अपने भाई को फंसाने की नियत से धमकी वाला कॉल किया था.

---- समाप्त ----