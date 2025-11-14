Jokihat Election Results Live: जोकीहाट में शहनवाज आलम आगे, भाई सरफराज पिछड़े

जोकीहाट विधानसभा चुनाव परिणामों की गणना शुरू हो चुकी है. राजधानी क्षेत्र की इस अहम सीट पर हर चुनाव में दो सगे भाइयों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. इस बार भी एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शिद आलम, राजद के शाहनवाज़ आलम और जेएसपी के सरफराज़ आलम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है. बता दें कि आमने सामने खड़े सरफराज और शहनवाज सगे भाई हैं.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के शाहनवाज़ ने इस सीट पर RJD के सरफराज़ आलम को 7,383 वोटों से पराजित किया, जो कुल मतदान का 4.24% था. वहीं 2015 में JDU के सरफराज़ आलम ने इसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत यादव को 53,980 वोटों के बड़े अंतर से हराया था, जो कुल पड़े वोटों का 34.06% था.

LIVE UPDATES

-जोकीहाट निर्वाचन क्षेत्र में शहनवाज आलम आगे चल रहे हैं. मुर्शिद और सरफराज फिलहाल पीछे हैं.

-सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं. कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके कुछ घंटों बाद नई विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी.

-सुबह के 8 बजे से जोकीहाट समेत बिहार की सभी विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

