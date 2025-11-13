scorecardresearch
 

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले RJD ने दी EC अफसरों को धमकी, BJP का भी पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. RJD ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चेतावनी दी, जिस पर BJP ने कड़ा पलटवार किया. मतगणना से कुछ घंटे पहले बिहार का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है.

बिहार नतीजों से पहले RJD-BJP में तीखी बयानबाज़ी (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और इस बीच राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) लगातार मतगणना को लेकर चेतावनियां दे रही है और आरोप लगा रही है कि एग्जिट पोल के नाम पर अधिकारियों को डराया जा रहा है. पार्टी नेताओं का कहना है कि करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, मगर सीटें कम दिखाकर संदेह पैदा किया जा रहा है.

RJD नेता शिवचंद्र राम ने दावा किया कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बीते पांच साल जनता के बीच रहकर काम किया है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है. RJD का आरोप है कि एग्जिट पोल एक “साज़िश” है और माहौल ऐसा बनाया गया कि वोट NDA के पक्ष में जा रहे हैं. 

RJD का आरोप है कि अगर 4 करोड़ 98 लाख लोगों ने मतदान किया है, तो पार्टी को 50 से कम सीटें कैसे दिखाई जा रही हैं. पार्टी ने चेताया कि यदि मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं और बिहार में ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना भी न की जा सके. बिहार में नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा.

पार्टी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी दिखी तो “या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा.” RJD नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि बिहार में पहले जैसा नजारा न हो. 

उधर, BJP ने RJD की इस बयानबाज़ी पर कड़ा जवाब दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, गुंडाराज नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि RJD हार की हताशा में ऐसे बयान देकर मतदाताओं का अपमान कर रही है.

मतगणना से पहले बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद उत्तेजित हो चुका है. 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 है और अब सबकी निगाहें 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी हैं.

