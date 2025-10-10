बिहार सीट शेयरिंग पर जारी है मंथन, सम्राट चौधरी के घर एनडीए नेताओं की अहम बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है. इसे लेकर आज भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पटना स्थित आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अहम बैठक चल रही है.

मीटिंग में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी शामिल हैं. वहीं, जेडीयू की ओर से ललन सिंह, संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और ललन सर्राफ मौजूद हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में बीजेपी और जेडीयू अपनी-अपनी सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं. इसके साथ ही, अन्य सहयोगी दलों- जैसे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर (HUM) को मिलने वाली सीटों पर भी विचार चल रहा है.

तावड़े और कुशवाहा की मुलाकात के बाद सियासी संकेत

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. मुलाकात के बाद तावडे़ ने कहा, “कहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक-ठाक है.” कुशवाहा से मुलाकात के तुरंत बाद तावडे़ सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे, जहां सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव में हार-जीत तय करेंगे ये 7 फैक्टर, आखिर किसकी किस्मत खुलेगी?

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं. इससे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में तीन बार एलजेपी (आर) नेता चिराग पासवान से मुलाकात की थी.

---- समाप्त ----