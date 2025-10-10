scorecardresearch
 

बिहार सीट शेयरिंग पर जारी है मंथन, सम्राट चौधरी के घर एनडीए नेताओं की अहम बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए नेताओं ने की अहम बैठक (Photo: Bihar BJP/X)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है. इसे लेकर आज भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पटना स्थित आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अहम बैठक चल रही है.

मीटिंग में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी शामिल हैं. वहीं, जेडीयू की ओर से ललन सिंह, संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और ललन सर्राफ मौजूद हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में बीजेपी और जेडीयू अपनी-अपनी सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं. इसके साथ ही, अन्य सहयोगी दलों- जैसे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर (HUM) को मिलने वाली सीटों पर भी विचार चल रहा है.

तावड़े और कुशवाहा की मुलाकात के बाद सियासी संकेत

इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. मुलाकात के बाद तावडे़ ने कहा, “कहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक-ठाक है.” कुशवाहा से मुलाकात के तुरंत बाद तावडे़ सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे, जहां सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है.

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं. इससे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में तीन बार एलजेपी (आर) नेता चिराग पासवान से मुलाकात की थी. 

