बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन में टकराव, कांग्रेस-सीपीआई आमने-सामने

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन (INDIA Bloc) के भीतर ही 'फ्रेंडली फाइट' देखने को मिल सकती है. कांग्रेस ने जहां अपने युवा नेता और पार्टी के युवा विंग के पदाधिकारी प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है, वहीं गठबंधन की सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अवधेश राय को प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस-लेफ्ट प्रत्याशी आमने-सामने

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और वामदलों से सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहा है. संभावना है कि बातचीत के बाद सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय अपना नामांकन वापस ले सकते हैं ताकि सीट पर महागठबंधन के भीतर कोई सीधा टकराव न हो.

गुरुवार देर रात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इसमें कई सिटिंग विधायक भी शामिल हैं, जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (कुटुंबा) और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान (कदवा)

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने यह सूची महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले जारी कर दी. सूत्रों के अनुसार, आरजेडी ने कांग्रेस को 61 सीटें देने पर सहमति जताई है, जबकि कुछ प्रमुख सीटों पर बातचीत अभी जारी है.

दो चरणों में होगी वोटिंग

2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर मुकाबला किया था, जिसमें से केवल 19 पर जीत दर्ज कर सकी थी. बिहार में इस बार दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

बछवाड़ा सीट पर बवाल

बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उतरने से गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं, हालांकि स्थानीय कार्यकर्ता इसे “फ्रेंडली फाइट” बता रहे हैं. आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह सीट महागठबंधन के भीतर तालमेल का प्रतीक बनेगी या दरार की निशानी.



