त​मिलनाडु चुनाव के लिए AIADMK ने कसी कमर, शुरू की उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया

तमिलनाडु में 2026 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है. एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बताया कि 15 से 23 दिसंबर तक चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय से फॉर्म प्राप्त और जमा किए जा सकेंगे.

​तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एआईएडीएमके ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की. (File Photo: PTI)
तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमिलनाडु की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों एआईएडीएमके (AIADMK) और पीएमके (PMK) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. दोनों दलों ने गुरुवार को चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने का कार्यक्रम औपचारिक रूप से घोषित किया. यह घोषणा तीनों राज्यों में आगामी चुनावी मुकाबले के लिए दोनों दलों की शुरुआती तैयारियों का संकेत देती है.

एआईएडीएमके के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) ने घोषणा की कि पार्टी टिकट के लिए इच्छुक सदस्य 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दाखिल कर सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन निर्धारित फॉर्म में ही भरे जाएं और सभी आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं, ताकि स्क्रूटनी के दौरान किसी तरह की समस्या न हो. 

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: PMK ने TVK को दिया जाति आधारित सर्वे आंदोलन में शामिल होने का न्योता, गठबंधन की अटकलें तेज

ईपीएस ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपने फॉर्म जमा करें क्योंकि इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. वहीं, पट्टाली मक्कल काची (PMK ने भी अपनी तैयारी की घोषणा कर दी है. पार्टी नेता अंबुमणि रामदास ने बताया कि उम्मीदवार 14 दिसंबर से पार्टी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 20 दिसंबर तक उन्हें जमा कर सकते हैं. उन्होंने उम्मीदवारों से अनुरोध किया कि वे चयन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और व्यक्तिगत विवरण सही तरीके से भरें.

दोनों दलों ने अभी तक आवेदन शुल्क के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. इससे संभावित उम्मीदवारों में उत्सुकता बनी हुई है कि क्या शुल्क में बदलाव होगा या यह बाद में घोषित किया जाएगा. इन घोषणाओं के साथ, दोनों दलों ने संकेत दे दिया है कि 2026 के चुनावी मुकाबले के लिए तैयारी अब पूरी गंभीरता से शुरू हो चुकी है. आने वाले हफ्तों में उम्मीदवारों की संख्या, इंटरनल स्क्रीनिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
