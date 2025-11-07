बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग... आप भी आजतक के पब्लिक पोल में शामिल होकर जीत सकते हैं आकर्षक इनाम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है. पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्डतोड़ 64.69 फीसदी मतदान हुआ है. यही भारी उत्साह आजतक के पब्लिक पोल को लेकर भी नजर आ रहा है. हजारों की तादाद में लोग आजतक के पब्लिक पोल में प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन कितनी सीटें जीतेगा? इसे लेकर अपने अनुमान दर्ज करा रहे हैं.

जिन प्रतिभागियों के अनुमान बिहार नतीजों के सबसे करीब रहेंगे, उनको आजतक की ओर से आकर्षक इनाम दिया जाएगा. आजतक के इस पब्लिक पोल में आप भी प्रतिभाग कर सकते हैं, आकर्षक इनाम की रेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं. अगर आपका अनुमान 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने पर सबसे सटीक रहता है, तो आप भी जीत सकते हैं आकर्षक इनाम.

तो देर किस बात की, आज ही आजतक के पब्लिक पोल में हिस्सा लीजिए, अपने अनुमान दर्ज कराइए और मौका पाइए आकर्षक इनाम जीतने का. विजेता प्रतिभागियों के नाम Aajtak.in पर प्रकाशित भी किए जाएंगे.

पोल में इस तरह लें हिस्सा:

-आजतक के पब्लिक पोल में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.

- किस दल या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आपको यह बताना होगा. इसके लिए दल के नाम के सामने बॉक्स दिए गए हैं.

- JDU+ का अर्थ है बिहार में जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए. एनडीए में बीजेपी, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी हैं.

- RJD+ का अर्थ है महागठबंधन. इसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के साथ ही वीआईपी और आईआईपी जैसे दल भी शामिल हैं.

-प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज (JSP) और Others (अन्य/निर्दलीय) के लिए भी आप सीटों के अनुमान व्यक्त कर सकते हैं.

- अपनी अनुमानित सीटों की संख्या संबंधित गठबंधन की अगुवाई कर रही पार्टी के नाम के सामने बने बॉक्स में अंकित करने के बाद 'दर्ज करें' पर क्लिक करें.

- इसके बाद, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु, राज्य और शहर का नाम भरना होगा.

- फिर से 'दर्ज करें' पर क्लिक करें और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.

-ओटीपी भरते ही, आपकी भागीदारी सफलतापूर्वक कन्फर्म हो जाएगी.

यह पब्लिक पोल 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित है. यानी एक व्यक्ति एक बार ही अनुमान लगा सकता है. अपने अनुमान दर्ज कराने के बाद बदलती परिस्थितियों और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए आप चाहें तो अपने अनुमान बदल भी सकते हैं. अनुमान बदलने का विकल्प भी दिया गया है.

14 नवंबर को आएंगे बिहार के नतीजे

बिहार के विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को बंपर मतदान हुआ. वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आने हैं. इस पब्लिक पोल में सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रतिभागियों को चुनाव नतीजे आने के बाद सूचित किया जाएगा और उनका नाम aajtak.in पर प्रकाशित भी किया जाएगा. देर मत कीजिए. लगाइए अनुमान और बताइए कि कौन बनाएगा बिहार में सरकार. किसको मिलेंगी कितनी सीटें और पाइए मौका आजतक के पब्लिक पोल बाजीगर बन जाने का.

