आज असम-बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 3 चुनावी रैलियों में देंगे भाषण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम के दौरे पर रहेंगे और राज्य में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे. शाह आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे.

अमित शाह आज रविवार को मरघेरिता और नाजिरा विधानसभा में बीजेपी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार शाह दोपहर साढ़े 12 बजे मरघेरिता में जनसभा को संबोधित करेंगे फिर इसके बाद वह नाजिरा में 2 बजे चुनावी रैली में भाषण देंगे. असम में दो चुनावी रैली करने के बाद अमित शाह बंगाल के खड़गपुर में जनसभा में भाषण देंगे. खड़गपुर में उनका कार्यक्रम शाम सवा 5 बजे हैं.

रविवार को 2 चुनावी रैली करने के 2 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर असम का दौरा करेंगे. शाह 17 मार्च को माजुली और सदिया में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. शाह माजुली सीट पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लिए प्रचार करेंगे तो सदिया से बोलिन चेतिया के लिए प्रचार करेंगे.

Hon'ble HM Shri @AmitShah Ji is scheduled to visit Assam tomorrow. With his visit, the @BJP4Assam election campaigning is expected to charge up drastically. He is also scheduled to address two public meetings. pic.twitter.com/x5l0X39rmt