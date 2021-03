खराब मौसम की वजह से असम में रैली नहीं कर पाए राहुल, वीडियो जारी कर दोहराई 5 गारंटी

पांच राज्यों के चुनावी संग्राम के बीच मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में रैली करनी थी. लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो असम नहीं जा सके. राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और असम के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश दिया. अपने संदेश में राहुल ने दोहराया कि उनकी सरकार असम में CAA को लागू नहीं होने देगी.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज ख़राब मौसम की वजह से आप सब के बीच नहीं पहुंच पाया लेकिन मेरा और महाजोत का संदेश साफ़ है- असम को 5 गारंटी से उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाएंगे. इस उद्देश्य के लिए आप महाजोत को भारी मतों का समर्थन दें.



अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपको पांच गारंटी दी हैं, हम असम में CAA को नहीं लागू होने देंगे. ये आपकी भाषा और संस्कृति पर किया जा रहा हमला है, जो हम नहीं होने देंगे.



राहुल गांधी ने कहा कि हम पांच लाख युवाओं को रोजगार देंगे, चाय बागान के वर्कर को कम से कम 365 रुपये का भत्ता देंगे. हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे और हर हाउस वाइफ को 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी आर्टिकल 244 को हटाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.



राहुल गांधी से अलग आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के दौरे पर रहीं. यहां उन्होंने कोल्लाम में रोड शो किया, चुनावी सभा को संबोधित किया. प्रियंका गांधी ने यहां लेफ्ट सरकार पर निशाना साधा, साथ ही लोगों से कांग्रेस-यूडीएफ का साथ देने की अपील की.



Smt. @priyankagandhi visits Ms. Aritha Babu's house at Govindamuttam in Kayamkulam’s Puthuppally locality.



