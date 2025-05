Aajtak.in पर एक्टिव हुआ महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक, यहां एक क्लिक में चेक करें अपने मार्क्स

Maharashtra Board 12th Result 2025 Link Active: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने कक्षा 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस साल HSC की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र Aajtak.in की वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट का लिंक लाइव कर दिया गया है. इसके लिए छात्रों का बस अपने रोल नंबर की जरूरत होगी. स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट देखा जा सकता है.

Direct Link To Check Maharashtra Board HSC 12th Result 2025

How To Check Maharashtra Board 12th Result On Aajtak.in:

स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'महाराष्ट्र बोर्ड' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब 'महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: यहां रोल नंबर डालने पर आपका बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: रिजल्ट चेक करके उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं.

कब मिलेगी मार्कशीट?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को अपनी स्कोरकार्ड की जाँच करनी चाहिए. मूल मार्कशीट स्कूल से कुछ दिनों बाद मिलेगी. अगर नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, तो जून 2025 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. फेल होने वाले छात्र जुलाई 2025 में सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं. छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें और फर्जी खबरों से बचें. रिजल्ट के बाद अपनी भविष्य की योजनाएं तैयार करें.

महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे बताई गई वेबाइट्स पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे-