CBSE: 10वीं की परीक्षा रद्द होने से केजरीवाल-सिसोदिया-प्रियंका खुश, 12वीं पर सरकार से ये मांग

CBSE Board Exams 2021 Latest News Update: कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज (14 अप्रैल) को सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं के छात्रों का छोटे प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. अगर कोई छात्र नतीजे से संतुष्ट नहीं है तो वो हालात सुधरने पर परीक्षा दे सकते हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार) शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लेकर ये फैसला किया गया है. 12वीं की परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी. फैसले के मुताबिक, 12वीं की परीक्षा को लेकर 01 जून को दोबारा बैठक होगी. छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा.

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा टलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है. केजरीवाल ने कल ही सीबीएसई की परीक्षाओं को टालने की मांग की थी. केंद्र के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे सुनकर खुशी हो रही है कि परीक्षा रद्द/टल गई है, इससे लाखों स्टूडेंट को राहत मिलेगी.

वहीं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि 10वीं की परीक्षा रद्द की गई और 12वीं की परीक्षा ​स्थगित की गई है, 12वीं कक्षा के बच्चों के मन में जो चिंता बनी रहेगी उसको दूर किया जा सकता था, मैं अपील करता हूं कि 12वीं कक्षा के छात्रों को भी आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए.

I am happy that Class 10 exams are being cancelled and dates are being rescheduled for class 12 exams. Like Class 10 students, I appeal to the govt to promote Class 12 students on the basis of internal assessment: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/Qb1i5JuUJ0

इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि खुशी है कि सरकार ने आखिरकार 10 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन 12 वीं कक्षा के लिए भी अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए. जून तक छात्रों को अनुचित दबाव में रखने का कोई मतलब नहीं है, यह उचित नहीं है, मैं सरकार से अभी निर्णय लेने की अपील करती हूं.

Glad the government has finally cancelled the 10th standard exams however a final decision MUST be taken for the 12th grade too. Keeping students under undue pressure until June makes no sense.



It’s unfair. I urge the government to decide now.#cancelboardexam2021