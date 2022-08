UPSC EPFO Result 2022: यूपीएससी ईपीएफओ फाइनल रिजल्ट जारी, इन उम्मीदवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

UPSC EPFO Final Result 2022, Sarkari Result 2022: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम और रोजगार मंत्रालय में एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम 2022 घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू राउंड में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर पदों पर कुल 421 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया गया है. UPSC EPFO भर्ती परीक्षा 5 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी. इंटरव्यू राउंड 04 जुलाई से 01 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था. इंटरव्यू राउंड में उपस्थित हुए उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से अपना (UPSC EPFO Result 2022) रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

How to Check UPSC EPFO Final Result 2022: देखें यूपीएससी रिजल्ट चेक करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'What's New section' में जाएं और 'Final Result: 421 Posts of Enforcement Officer - Accounts Officer, EPFO' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर यूपीएससी ईपीएफओ फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि इंटरव्यू में शामिल हुए उम्मीदवारों के मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स आदि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद और रिजल्ट जारी होने के 30 दिन के बाद आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

UPSC EPFO Final Result 2022 Direct Link